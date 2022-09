Ajaleht: Soome kaalub maavägede saatmist NATO jõududesse Balti riikides

Soome välis- ja julgeolekupoliitika allikad ütlesid Iltalehtile, et eestlased ja teised baltlased ei taha, et Soome oleks näiteks EFP jõudude juhtriik mõnes riigis. Rootsi ja võimalik, et ka Soome sõdurid oleksid EFP jõudude täiendus.

Rootsi kaitseväe raport ja selle kohta avaldatud andmed tulid allikate sõnul Soome osaliselt üllatusena. Siiski tunnistasid allikad, et soomlased arutasid enne NATO-sse astumise taotluse esitamist omavahel just sedatüüpi NATO-s osalemise viise.

Samas rõhutas Pevkur, et Soome tähtsaim ülesanne NATO-s on oma territooriumi ja õhuruumi vabaduse eest hoolitsemine.

„EFP võib olla üks meie teemadest, aga see ei olnud veel esil. Mõistan täielikult Soome positsiooni. Maapiir Venemaaga on tohutult pikk. On ka NATO jaoks selge, et Soome sõdureid on vaja NATO põhjapiiri kaitsmiseks,“ ütles Pevkur 12. augustil Iltalehtile.