Mehhikos toimus kahe varasema maavärina aastapäeval taas võimas maavärin

Seni on teada ühe inimese hukkumine.

Kohaliku aja järgi eile õhtul andsid USA võimud ka tsunamihoiatuse Mehhiko läänerannikule. USA Vaikse ookeani tsunamihoiatuskeskus teatas, et öösel võivad rannikule jõuda lained kõrgusega kuni kolm meetrit üle tõusuvee taseme.

México linnas anti pärast maavärinat kohustuslik evakuatsioonikorraldus, aga linnapea Claudia Sheinbaum ütles, et teateid kahjustustest ei ole saabunud.

Mehhiko president Andrés Manuel López Obrador teatas Twitteris, et rääkis Michoacáni osariigi kuberneri Alfredo Ramírez Bedollaga, kes kinnitas, et on teatatud ainult materiaalsetest kahjudest.