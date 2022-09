OTSEBLOGI | Donbassi „rahvavabariikides“ ja Hersoni oblastis toimub Venemaaga ühinemise referendum 23.-27. septembril

„Hersoni oblasti administratsioon langetas otsuse valmistada ette ja viia läbi referendum Hersoni oblasti astumise kohta Vene Föderatsiooni koosseisu. Olen kindel, et meie pöördumine – pärast seda, kui toimub referendum ja avaldatakse tulemused – saab olema see dokument, mis määrab Hersoni oblasti tuleviku,“ teatas Saldo oma Telegramis avaldatud videopöördumises, vahendab Interfax.

Saldo ütles, et kavatseb pärast referendumit pöörduda Venemaa presidendi Vladimir Putini poole. „Referendumi tulemuste alusel pöördun ma isiklikult Vene Föderatsiooni presidendi Vladimir Vladimirovitš Putini poole, et see võimalikult kiiresti juriidiliselt kinnitataks. Olen kindel, et see protseduur ei võta palju aega.“