FOTOD ja VIDEO | Jaapani taifuuni tagajärjel on hukkunud vähemalt kaks inimest

Kohalik meedia teatas, et üks mees leiti surnuna oma autost, mis oli keset põldu katuseni vee alla vajunud, ja teine mees oli jäänud maalihke alla.

Veel üks inimene on endiselt kadunud ja vähemalt 115 inimest on saanud vigastada, teatas kohalik ringhääling NHK.

Suurim torm aastate jooksul

Taifuun Nanmadol, üks suuremaid Jaapanit viimastel aastatel tabanud torme, on põhjustanud vähemalt kahe inimese surma. Torm on toonud riigi lääneossa metsiku tuule ja rekordilised vihmasajud, põhjustades transpordihäireid ja sundides ettevõtjaid tegevuse peatama.

Jaapani peaminister Fumio Kishida lükkas edasi oma sellenädalase lähetuse New Yorki ÜRO peaassambleele, et kõigepealt hinnata taifuuni tekitatud kahjusid.

„Ma lükkasin oma tänase plaanilise lahkumise edasi, et hinnata taifuuni tekitatud kahjusid ja võtta kasutusele kõik meetmed, et neid kõrvaldada,“ ütles Kishida esmaspäeva õhtul ajakirjanikele ja lisas, et sõidab ära teisipäeva hommikul, kui tingimused seda võimaldavad.