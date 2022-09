Neutraalne Šveits ostab USA-lt viienda põlvkonna hävituslennukid F-35

Hävitajad ostetakse Ameerika Ühendriikidest ja need tarnitakse aastatel 2027–2030 ja see hakkab asendama praegust F/A-18 Horneti ja F-5 Tiger lennukiparki, teatas Šveitsi valitsus tänases avalduses.

Reaktiivlennukite kavandatud ost on riigis olnud pikaajaline saaga. Peamisteks vastuväideteks on toodud, et lennukid on liiga kallid, seoksid Šveitsi julgeoleku liiga tihedalt USA-ga ja ei sobi Šveitsi vajadustega. Šveitsi õhuvägi kasutab hävitajaid enamasti õhupatrullimiseks, ega osale neutraliteedistaatuse tõttu välismissioonidel.