Mittekodanike õigust kohalikel valimistel hääletada ei võeta ära, kui just sotsid ümber ei mõtle

Aprillis esitasid kaheksa Isamaa fraktsiooni liiget riigikogule eelnõu, mis võtaks hääleõiguse kõigilt kolmandate riikide kodanikelt. Seni on arvatud, et elulootust plaanil pole, ent nüüd nähakse lootuskiirt selles, et eelnõu esimese lugemise lõpetamist ehk menetlemise jätkamist toetavad lisaks Isamaale ka EKRE ja Reformierakond. Teoreetiliselt teeb see kokku 64 häält ehk suure varuga üle vastuvõtmiseks vajaliku enamuse.