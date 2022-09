FOTOD | Tütrel aidsi surra lasknud ema astus taas kohtu ette

Selle aasta märtsis jättis riigikohus jõusse Sirli Mändmaa kaheksaaase vanglakaristuse, leides et ta ei andnud lapse HIV-ravile nõusolekut ja põhjustas nii oma tütre surma.

Kohtule esitas Mändmaa taotluse, et ta vangistust edasi lükata, et ta saaks oma Soomes alustatud ravikuuri seal ka jätkata. Kohus seda taotlust ei rahuldanud ning Mändmaa peab oma karistust edasi kandma. Vajaliku ravi saab Mändmaa kohtu hinnangul ka vanglas.

Kohus leidis, et Sirli Mändmaa ei võimaldanud HIV-haige tütre ravi. „Me ei ole iialgi kõrvale hoidnud. Ma armastasin seda last väga. Oleksin teinud mida iganes, et ta tervis korras oleks,“ ütles ema.