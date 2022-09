Kultuuriminister punamonumentide eemaldamisest: ajalugu ei saa ümber kirjutada

Hartman toob näitena välja Tallinnas Vabamu juures eksponeeritud tüki Berliini müürist – see on üle maailma tuntud okupatsiooni sümbol. Ta nendib, et see asub küll muuseumi territooriumil, kust eelnõu kohaselt ei peaks punasümboliga eksponaate rahva eest peitu panema, kuid märgib samas, et okupatsioonrežiimi sümbolid võivad omandada linnaruumis uue rolli.