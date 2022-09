Päästjad, politsei ja õpetajad riigieelarvest: palk peab tõusma veel ka järgnevatel aastatel

Eesti haridustöötajate liidu juhi Reemo Voltri sõnul on valitsuse otsus küll suureks sammuks, kuid nüüd on oluline, mis on edasised plaanid ning seejärel saab mõelda, kas õpetajad rahulduvad sellega või mitte. Õpetajatel peaks palga alammäär kasvama 1749 euroni.