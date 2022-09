OTSEBLOGI | Venemaa on Ukraina teatel korda saatnud üle 34 000 sõjakuriteo

Suurbritannia kaitseministeeriumi teatel on sagenemas Venemaa rünnakud Ukraina tsiviilelanikkonna pihta, kuna tahetakse alla tuua ukrinalaste moraali. Ukraina peaprokuratuur teatas, et on alates Venemaa täismahulise sissetungi algusest 24. veebruaril registreerinud 34 441 Vene sõjaväe poolt toime pandud sõjakuritegu.