Tallinnas kontrolliti elektritõukeratta juhtide kainust. Tulemus oli jahmatav

Bolti tõukerataste Baltikumi juht Eimantas Balta ütles, et Bolt peab omalt poolt suurimateks probleemideks tõukeratastega kahekesi sõitmist ja liiga suure kiiruse valimist. „Samas on eraldi murekoht ka tõukeratastega alkoholijoobes sõitmine,“ tunnistas Balta. „Paneme inimestele südamele, et tõukeratastega tohib sõita kaine peaga ja ainult nii, et tõukerattal on üks inimene.“



Kõigile eeskujulikele liiklejatele jagas Bolt kiivreid. Alates juulist hakkas politsei tõukerattaoperaatoritele edastama infot rendisõidukite kasutajate liiklusrikkumiste kohta Tallinnas. Infovahetuse eesmärk vähendada kergliikuritega juhtuvate liiklusõnnetuste arvu ja mõjutada juhte olema seadusekuulekamad. Politseilt saadud informatsiooni põhjal on Bolt praeguseks blokeerinud ligi 50 kasutaja kontod.