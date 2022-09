Minister Riisalo hakkab tegema „võimatut“: valitsus tahab perehüvitiste reformi kohe, seega tuleb kiirustada

Riisalo sõnul on probleeme peretoetuste järk-järgulise vähenemise rakendamisega. Varasemalt on Riisalo öelnud, et astmelist väljumist pole võimalik kiiresti teha, sest see on nii õiguslikult kui ka tehniliselt keerulisem ja vajab rohkem aega. Nüüd, kui valitsus otsustas perehüvitiste reformi täiel määral jõustada, peab see aga tema sõnul ka tehtud saama.