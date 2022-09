Rootsi valitsuse moodustamine: liberaalidel on plaan, kuidas vältida koostööd Rootsi Demokraatidega

Liberaalid on kindlalt otsustanud istuda Mõõdukate juhi Ulf Kristerssoni valitsuses. Liberaalide majanduspoliitika kõneisik Mats Persson ütles, et on veendunud, et see saab teoks.

Kuidas aga koostöö majanduspoliitika ja eelarve asjus toimuma peaks, on ebaselge. Liberaalid on nimelt langetanud otsuse, mis keelab eelarvealase koostöö Rootsi Demokraatidega.

„Üleriikliku suurkogu otsusest on raske mööda minna. Kuidas saada hakkama ilma Rootsi Demokraatidega eelarve üle läbi rääkimata? See on väga konkreetne asi, millest saab praktiline takistus, aga ma usun, et see on ülesaadav,“ ütles üks liberaalide allikas Aftonbladetile.

Mitmed liberaalide allikad ütlesid, et viis eelarveläbirääkimiste keelust ülesaamiseks on „Uue Demokraatia meetod“. Erakond Uus Demokraatia oli aastatel 1991-1994 Rootsis parlamendierakond ning tegi osades küsimustes koostööd valitsuskoalitsiooniga, mis koosnes tollal Mõõdukatest, Rahvaparteist (liberaalide varasem nimetus - toim), Keskparteist ja kristlikest demokraatidest.

Liberaalid keeldusid ka siis Uue Demokraatiaga otse suhtlemast.

„See lahendati selle kaudu, et Mõõdukad rääkisid Uue Demokraatiaga, ja ma kujutan ette, et nüüd hakkab olema midagi sarnast,“ ütles liberaalide allikas.

Ka teine liberaalide allikas on sama meelt.

„Tollal oli see Mõõdukate fraktsiooni esimees Lars Tobisson, kes läks ja pidas läbirääkimisi. See oli mitteametlikum. On kindlasti võimalik nii üleriikliku suurkogu otsusest mööda minna. Kui Rootsi Demokraadid saavad ka ametnikke valitsuskantseleisse, ei ole Mõõdukatel, kes nendega räägivad, kaugele minna.“

Üks põhjus, miks liberaalid tahavad Kristerssoni valitsuses olla, on olla garant, et Rootsi Demokraadid ei saaks eriti oma poliitikat läbi suruda. Seda peetakse keerulisemaks, kui liberaalid ainult Riksdagis istuvad, teatasid liberaalide allikad Aftonbladetile.