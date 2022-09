Eesti suursaadik Sakkov Soome lehele: kuidas saame leppida sellega, et Vene turist tuleb EL-i sõja eest põgenenud ukrainlasi kiusama?

„Alates esmaspäevast saavad venelased reisida Euroopa Liitu ainult Soome piiri kaudu. Küsimus ei ole ainult Soome välja antud, vaid ka Hispaania, Prantsusmaa ja teiste EL-i riikide välja antud viisades,“ juhtis Sakkov tähelepanu.

Sakkov tuletas meelde, et juba Ukraina sõja algfaasis otsustas EL sulgeda lennuliikluse Venemaalt EL-i. Pärast seda on venelased kasutanud maismaakoridori läänepoolsete naaberriikide lennuväljadele ja jätkanud sealt reisi mujale Euroopasse. Sakkovi sõnul on umbes kolmandik Vene turistidest tulnud Schengeni alale Soome kaudu, kolmandik Eesti kaudu ja ülejäänud on kasutanud muid koridore.

„Järgmisel nädalal Soome kaudu tulevate Vene turistide arv enam kui kahekordistub,“ hindas Sakkov.

Soome välisministeerium on apelleerinud seadusele ja väitnud, et Soome toimib EL-i viisareeglite järgi.

„Loomulikult on see seaduslik (venelaste reisimise piiramine - toim). Me ei tee midagi ebaseaduslikku. Josep Borrell (Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja – toim) on öelnud, et riigid võivad ise selle asja üle otsustada,“ ütles Sakkov.

Sakkovi sõnul saab Vene turistide reisimise piiramist põhjendada nii moraalsete kui ka praktiliste põhjustega.

„Kuidas saame leppida sellega, et sõja, genotsiidi ja piinamise eest põgenenud ukrainlane töötab ettekandjana ja rikas Vene turist tuleb teda kiusama ja lõbutsema,“ küsis Sakkov.

Sakkov võrdles olukorda sellega, kui Teise maailmasõja ajal oleksid sakslased reisinud Euroopa linnades ja häirinud seal Natsi-Saksamaalt põgenenud juute.

Sakkovi sõnul on Venemaa presidendi Vladimir Putini režiimil ja Venemaa eliidil teatav ühiskondlik kokkulepe. Ainult väga väike osa venelastest, Peterburi ja Moskva rikkamad inimesed saavad reisida.

„Kokkulepe on selline, et meie peame sõda Ukrainas ja teie jätkate elu nii, nagu ei oleks midagi juhtunud,“ kirjeldas Sakkov.

Sakkovi sõnul peab Euroopas tagama, et Vene eliit mõistaks, et käimas on sõda ja et neil tuleb samuti selle eest maksta.