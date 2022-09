OTSEBLOGI | Zelenskõi: Venemaa kordas Izjumis seda, mida tegi Butšas

Zelenskõi teatas, et Harkivi oblastis toimuvad uurimistoimingud piirkondades, mis on Vene okupatsiooni alt vabastatud. „Fikseeritakse kõik rašistide kuriteod. Kogutakse tõendeid nende süü kohta. On leitud piinakambrid, milles piinati okupeeritud linnade ja külade rahumeelseid elanikke, ruumid, milles hoiti inimesi, isegi välismaalasi,“ ütles Zelenskõi.

„Jätkub surnukehade ekshumeerimine massihauast Izjumi juures. Praeguse hetke seisuga on kindlaks tehtud 440 hauda. Sinna maetute arvust on veel vara rääkida. Uurimistoimingud jätkuvad. Juba on selgeid tõendeid piinamiste, inimeste mõnitamise kohta. Lisaks sellele on tõendeid, et Vene sõdurid, kelle positsioonid olid selle koha lähedal, tulistasid maetuid lihtsalt lõbu pärast,“ teatas Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul peab maailm sellele kõigele reageerima.

„Venema kordas Izjumis seda, mida tegi Butšas. Ja me alles hakkame praegu teada saama täit tõde selle kohta, mis toimus Harkivi oblastis,“ ütles Zelenskõi.

„On hea, et ÜRO struktuurides valmistatakse juba ette gruppi töötajaid, kes tulevad sellesse kohta Izjumi lähedal. Kes näevad ja võivad kanda ette kõigile ÜRO süsteemis selle kohta, mida tegid Venemaa terroristid. Me võimaldame ajakirjanike täieliku ligipääsu vabastatud territooriumitele, kõigile kohtadele, kus meie inimesi mõnitati. Me anname sellise ligipääsu, mis teatab maailmale, et rašism tuleb hukka mõista,“ rõhutas Zelenskõi.