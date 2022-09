Putin: jälgime Ukraina vasturünnaku edenemist, plaane muuta pole vaja

Alates 2014. aastast on osa Donbassist Venemaa toetatud separatistide kontrolli all.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles selle nädala alguses sõja käiku kommenteerides, et Venemaa jätkab sõjategevust Ukrainas seni, kuni operatsiooniks seatud eesmärgid on saavutatud.

Putin on sageli korranud, et sõja eesmärk on Donbassi „vabastamine“, kuigi mitmed eksperdid on hinnanud, et operatsioon pole edenenud Venemaa algsete eesmärkide kohaselt.