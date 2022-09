VIDEO | Seeder: perehüvitiste reform jõustub täies mahus alates 1. jaanuarist 2023

„Arutelud olid pingelised, kuidas leida neid vahendeid, kust läheb see tasakaal erinevate valdkondade- ja ministeeriumide kulude vajaduste katmisel,“ rääkis Seeder. „Aga me selle tasakaalu ja kompromissi saavutasime.“

Seeder loodab, et õpetajate palga tõus rahuldab haridustöötajate liitu ning et õpetajad streikima ei hakka. Tema sõnul seisab järgmisel aastal ees „päris järsk“ õpetajate palga kasv. Täpset numbrit ei osanud ega tahtnud temagi veel öelda, märkides, et täpsed arvutused teeb rahandusministeerium.

Haridustöötajate liit on teadupärast küsinud palgalisa nii, et õpetajate keskmine palk oleks 2000 eurot.

Perehüvitiste reform jõustub täies mahus 1. jaanuaril 2023, kinnitas Seeder. Varem on tekitanud erimeelsusi see, et sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) soovis esialgu teha reformi nii, et peretoetuste järk-järguline vähenemine jõustuks alles 2025. aastal. Nüüd on kindel, et kogu kompott jõustub siiski alates 2023. aastast.