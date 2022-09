VIDEO | Kaja Kallas: elektri universaalteenus laieneb ka mikro- ja väikestele ettevõtetele

Kallas märkis, et inflatsiooni tõttu on erakordselt head maksulaekumised, mida saab kasutada riigieelarves kokku lepitud palgatõusudeks.

„Meie jaoks on ka oluline, et üleminek eestikeelsele haridusele ei jää selle taha, et teatud vahendid on selleks puudu. Ja seetõttu me leppisime kokku selleks ka rohkem raha eraldada,“ märkis Kallas.

Kui palju täpselt päästjad, õpetajad, politseinikud, sotsiaaltöötajad ja kultuuritöötajad palgalisa saavad, ei tahtnud peaminister veel täpselt öelda, kuid märkis, et nende palgad tõusevad vähemalt 15%. Täpsed summad saavad paika siis, kui on tehtud täpsed arvutused.

Valitsus on ajanud seda, et tarbimise juhtimise mehhanismi suruda NordPoolil, rääkis Kallas. Kui me saame teatud hetkedel elektrit kokku hoida, siis läheb ka turg nii lahti, et see peegelduks hinnas ja see hind tuleks alla, selgitas ta.