FOTOD | Koalitsioon on terve päeva murdnud pead riigieelarve üle, kuid selgust seni majas ei ole

Arutelud kestsid juba eile terve päeva ning on kestnud tänagi pikalt. Päev on juba õhtus, kuid avalikkusele pole uue aasta riigieelarve kohta öeldud veel midagi.

Sotsid ja Isamaa on avalikult viidanud, kui suur võiks nende meelest olla päästjate, politseinike ja õpetajate puhul palgatõus. Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) aga sõnas eile, et see pole realistlik. Ta arvab, et ennekõike peaks remontima maksusüsteemi ennast.