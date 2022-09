FOTOD | Koalitsioon jõudis riigieelarve läbirääkimistel kokkuleppele: õpetajad, päästjad ja politseinikud saavad vähemalt 15% palgalisa

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder lisas, et oluline läbimurre saavutati perehüvitiste reformis. „Erakondade juhid leppisid kokku, et perehüvitiste reform jõustub täiel määral täpselt nii koalitsioonileppes kirjas. See tähendab, et lisaks lastetoetustele ja lasterikka pere toetusele jõustub jaanuarist ka lasterikka pere toetuse järkjärgulise vähenemise põhimõte. Sündimus ja demograafia on meie riigi üks suurimaid väljakutseid ning lahendusi demograafilisele kriisile ei saa edasi lükata,“ ütles Isamaa esimees.