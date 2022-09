Pirita rannas Ukraina naisi solvanud mehelt võeti ära pikaajaline elamisluba

Politsei- ja piirivalveameti piiri- ja migratsioonijärelevalvetalituse juht Rainis Sinikas ütles RusDelfile, et juulis Pirita rannas Ukrainast pärit naisi mõnitanud mehe pikaajaline elamisluba on tühistatud. „Eelmisel nädalal sai Pirita rannas toimunud konflikti algataja teate, et tema pikaajaline elamisluba on välismaalaste seaduse paragrahvi 241'2 alusel tühistatud. Tal on õigus see otsus 10 päeva jooksul edasi kaevata,“ sõnas Sinikas. Kõnealune seadusepügal ütleb, et pikaajalise elaniku elamisloa saab kehtetuks tunnistada, kui isik kujutab endast ohtu avalikule korrale ja riigi julgeolekule.