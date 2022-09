Putin lubab hakata riikidele jagama tasuta väetist, kui lääs sanktsioone lõdvendab

Eilsest tänaseni Usbekistanis Samarkandis toimuval Shanghai koostööorganisatsiooni tippkohtumisel kõneledes kurtis Venemaa riigipea Vladimir Putin, et Euroopa Liidu sanktsioonid piiravad riigi võimalusi müüa ja saata oma väetisi üle maailma.

Putin tervitas Euroopa Liidu augustis tehtud otsust leevendada mõningaid Venemaa ekspordile kehtestatud sanktsioone, kuid süüdistas blokki „isekas“ tegutsemises, kuna sanktsioonid on tühistatud vaid EL liikmesriikide suhtes.

„Ainult nemad saavad osta meie väetisi. Aga kuidas on arengumaade ja maailma vaeseimate riikidega,“ küsis Putin tippkohtumisel.

Putin ütles, et praegu seisab Euroopa sadamates 300 000 tonni Venemaa väetisi. Moskva on valmis need tema sõnul arengumaadele tasuta saatma, kui Euroopa Liit sanktsioone lõdvendab, vahendab Reuters.