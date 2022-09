Reinsalu Izjumi massihauast: süüdlased tuleb vastutusele võtta, sellest sõltub maailmakorra tõsiseltvõetavus

Eile õhtul selgus, et Ukrainas Vene vägede käest vabastatud Iziumi linnast on avastatud massihaud, kus esialgsetel hinnangutel on umbes 440 inimese surnukehad. Eesti välisminister Urmas Reinsalu nimetas uudist järjekordsest sõjakuriteost õõvastavaks.

„Izjum on Pärnu-suurune linn, kus elab 45 000 inimest. Matmispaigast, sealhulgast massihauast on seni avastatud enam kui 400 surnukeha, neist suur hulk tsiviilelanikke.“ tõdes välisminister. „Venemaa on rikkunud kõiki rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja kokkuleppeid ning vastutab reparatsioonide eest. Meil on moraalne kohustus võtta sõjakurjategijad vastutusele. Sellest sõltub reeglitel põhineva maailmakorra tõsiseltvõetavus.“