VIDEO | „Enamus meist käib kahel tööl, et lihtsalt ellu jääda.“ Päästjad paluvad 1,2 Eesti keskmise palga suurust töötasu

„Lubatakse, aga keegi mitte midagi ei tee, keegi ei tõsta palka,“ sõnas Pajupuu. „Me oleme nagu viimases järgus alati,“ lisas Enok, mille otsa torkas tema kolleeg valitsuse suhtumise iseloomustamiseks: „Raha ei anna, küll nad hakkama saavad, lollid tulevad tööle ikka – see käib pinda.“

Nii Pajupuu kui Enok märkisid, et nad on seni püsinud päästeametis puhtalt põhjusel, et nad naudivad oma kutset. Majanduslikult ei ole see end aga eales ära tasunud.

„Lisatööl käib enamus päästjaid,“ märkis Pajupuu. „Reaalsus on, et kaheksa päästjat kümnest (käivad lisatööl – toim.). Pigem on erand, et ei käida teisel tööl.“

Nii Enok kui Pajupuu saavad oma praegustel positsioonidel enne maksude mahaarvamist palka 1150 eurot. Mõlemil on aga tarvis kuu jooksul katta pea topelt sama palju väljaminekuid. Nad andsid mõista, et pealinna päästekomandos töötades tähendab see päästjate kontekstis isegi kõrget tasu – maapiirkondades olla lugu hullemgi, kus jutt käivat 200 euro võrra madalamast brutopalgast.

Meil ei olegi vahest inimesi leida – keegi ei taha selle palga eest tööle tulla. Holger Enok

„Meil ei olegi vahest inimesi leida – keegi ei taha selle palga eest tööle tulla,“ sõnas Enok videos. Noori, kel on elu üles ehitamise perspektiiv tugevalt silme ees, säärane sissetulek Enoki teada ligi ei tõmba.

Et palk on madal ning väljaminekud kõvasti kõrgemad, tuleb mõlemil teist tööd teha. Sellest tulenevalt kannatab pereelu, isiklik areng, ning tagatippu tegelikult ka füüsiliselt nõudlik töö päästekomandos ise.

Mida nähakse lahendusena?

Kuigi videost kõlas vähene usk mõjuva palgatõusu nägemise suhtes, toodi mõistliku numbrina välja 1,2 Eesti keskmist palka.

„Kui päästjate palk oleks 1,2 Eesti keskmist, peaksin tegema väga väheses osas teist tööd,“ sõnas Pajupuu. „Saaks koormust vähendada, oleksin pere jaoks rohkem olemas, saaksin pühenduda rohkem enesetäiendamisele, planeerida erinevaid õppusi, tegevusi, pühenduda päästetöötajatele.“

Enok tõdes, et palgaküsimuse tõttu on ta tihti kaalunud päästekomando meeskonnavanema positsioonilt lahkumist.