Armeenia teatas 135 sõduri hukkumisest kokkupõrgetes Aserbaidžaaniga

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan ütles täna riigi parlamendiistungil peetud kõnes, et sel nädalal toimunud kokkupõrgetes Aserbaidžaaniga on surma saanud 135 Armeenia sõjaväelast, vahendab uudisteagentuur Interfax.

Kolmapäeval kinnitas Pašinjan 105 sõduri hukkumist, lisades, et see arv tõenäoliselt tõuseb.

Esmaspäeval teatas Armeenia, et Aserbaidžaani relvajõud avasid tule piiriäärsete Armeenia linnade pihta. Kolmapäeval teatasid Armeenia ametiisikud, et kahe riigi vahel on lepitud vaherahu.