Margo Grosberg Ukraina arengutest: sõja kiiret lõppu pole kuskilt näha

Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg ütles pressikonverentsil, et kuigi ukrainlastel on vastupealetungiga läinud edukalt, siis see veel ei tähenda, et sõda oleks lõppemas. „Kuskilt poolt ei ole näha, et sõjale oleks tulemas kiire lõpp,“ ütles Grosberg.

Grosberg lisas, et ootuspäraselt on ukrainlaste pealetung nädala jooksul aeglustunud. „Sellele järgneb teatav paus, et oma varusid täiendada. Ukrainlased ei saa endale lubada samasuguseid vigu nagu venelased, et oma logistiline kett tõmmatakse väga pikaks,“ selgitas Grosberg ning lisas, et ukrainlased tegutsevad aktiivselt, et oma tagalaid kindlustada.

Donetski piirkonnas proovivad venelased Grosbergi sõnul siiani läbi tungida ukrainlaste kaitseliinist. Suurem osa venelaste rünnakutest on siiski tagasi löödud.

Mida lähemale jõuab sügis, seda enam hakkab sulgema ajaaken, kus kummalgi poolel oleks võimalik teha suuremaid edasisamme, ütles Grosberg. „Maastik muutub sügisel raskesti läbitavaks ja suuremaid maaalasid on raskem hõivata. See ei tähenda, et sõda saaks lõppenuks kuulutada,“ ütles ta.

