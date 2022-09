OTSEBLOGI | Hersoni okupatsioonivalitsuse hoonet tabas õhulöök, kogu nukuvalitsus oli väidetavalt hoones sees

Vene okupandid andsid kolmapäeval raketilöögi Krõvõi Rihile Dnipropetrovski oblastis. Pihta sai tamm, mille tõttu tõusis veetase Inhuletsi jões ja on teatatud evakueerimistest. Tegemist on Volodõmõr Zelenskõi kodulinnaga.

„Täna panid venelased toime veel ühe terroriakti. Andsid 8 tiibraketiga löögi väga suurele hüdrotehnilisele rajatisele Krõvõi Rihis. Katse meie linna lihtsalt veega minema uhtuda. Me kontrollime olukorda, jätkame avarii likvideerimist, kaasatud on kõik teenistused, kõik on kohal. Aga vee tase Inhuletsi jões tõuseb. Et vältida liigseid riske palun ma elanikel mõnedel tänavatelt evakueeruda,“ teatas Vilkul.