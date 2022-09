VIDEO | Lauri Läänemets: riik on nii õhukeseks lihvitud, et ei suuda oma inimesi enam aidata

Ühtki kokkulepet veel ei ole, tõdes Läänemets. „Aga ma olen kindel, et kui me lõpetame, siis need tõusud tulevad. Ometi on küsimus, kui suured need palgatõusud tulevad. Me ei saa rääkida mingist 5%. Tänasel päeval oleks see inimeste narritamine.“

Tema sõnul on õhukeseks lihvitud riik armetu. „Me ei peaks vanadesse eelarvedogmadesse kinni jääma. Jumala eest, et ärme riigina sekku, ärme midagi tee, ärme inimesi aita. See aeg on läbi. Me näeme täna, kui jõuetu on see õhuke riik, mis on nii õhukeseks lihvitud, et ei suuda kriisides oma inimesi enam aidata,“ nentis Läänemets. „Meil on vaja riiki, mis on inimestele olemas.“