Eesti korraldab ÜRO Peaassamblee avanädalal Valgevene-teemalise ürituse

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et Eesti toetab järjekindlalt Valgevene rahva demokraatiapüüdlusi ja oleme seisnud selle eest, et Valgevene võimude rängad inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumised ei jääks rahvusvahelisel areenil tähelepanuta.

„Viimase kahe aasta jooksul on ebaseaduslik režiim Valgevenes laiendanud oma kuritegelikku tegevust ja muutunud rahvusvaheliseks ohuks. Valgevene inimestele, kes on oma riigis kaua demokraatlikku tulevikku oodanud, on osaks saanud jõhker poliitiline tagakiusamine, piinamine ja pagendus. Seetõttu on oluline, et demokraatliku Valgevene hääl kõlaks ka multilateraalse koostöö tippsündmusel ÜROs, mistõttu toetab Eesti Valgevene opositsioonijuhi algatust osaleda ÜRO istungjärgu avanädala sündmustel,“ ütles Reinsalu. „Koos Tsihhanovskajaga korraldame Eesti esinduses ÜRO juures peaassamblee kõrvalürituse, mis keskendub Valgevene kriisile ning mõjule, mida see avaldab regioonile ja ülemaailmsele julgeolekule.“