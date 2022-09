FOTOD | NATO sõjalise komitee esimees külastab Eestit

NATO sõjalise komitee konverentsil arutavad kaitsevägede juhatajad alliansi strateegilisi arenguid. Nad käsitlevad NATO tippkohtumisel Madridis vastu võetud otsuste elluviimist alliansi heidutus- ja kaitsetegevustes. Lisaks arutatakse ka käimasolevaid NATO operatsioone, missioone ja tegevusi, sealhulgas NATO Iraagi (NMI) ja Kosovo (KFOR) missioone. Muud päevakorras olevad teemad on liitlasvägede võimete ja innovatsiooni edendamine, et toetada mitmeid domeene hõlmavaid operatsioone ja digitaalset transformatsiooni. Esmakordselt on konverentsile osalema kutsutud Soome ja Rootsi kaitsevägede juhatajad.