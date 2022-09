Eesti lõpetab kahepoolse tollikoostöö lepingu Venemaaga

Valitsus otsustas tänasel istungil lõpetada Eesti ja Vene valitsuse vahelise tollikoostöö kokkuleppe. Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on tegemist olulise sammuga, et viia Eesti suhted idanaabriga miinimumini. Kokkuleppe saab lõpetada ühe poole kirjaliku teate alusel ning see jääb jõusse veel kuueks kuuks pärast lõpetamisest teatamist.