Meduza: Putin on hädas sõja tõttu rohkem jooma hakanud kõrgete ametnikega

„Tuleb ikkagi teha tervisliku eluviisi propagandat. Lihtsalt tuleb sellega tegelda, mitte anda vaba voli, mitte mõelda, et see on mingi teisejärguline asi, et mehed joovad ja joovad ka edaspidi,“ lausus Putin augusti keskel kohtumisel Vladimiri oblasti juhi kohusetäitja Aleksandr Avdejeviga.