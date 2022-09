EKSPERIMENT | Kuidas me üürisime Tallinnas tuba Ukraina põgenikult

RusDelfi allikas teatas kahtlasest kuulutusest sotsiaalmeedias. Üks naine postitas, et uurib toa kahetoalises korteris Nõmme linnaosas 350 euro eest kuus. Kommentaatorid reageerisid teatele raevukalt, juhtides tähelepanu sellele, et ebaseaduslik allüürimine on karistatav, kuid perenaine ei reageerinud kriitilistele kommentaaridele ja jätkas üürniku otsimist.