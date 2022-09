VIDEO | Solman: me ei tagane perehüvitistest, oleme rahulolematud sotsiaalkaitseministriga

„Seal me oleme pisut rahulolematud sotsiaalkaitseministri tegevusega,“ sõnas riigihalduse minister Riina Solman (Isamaa). Rahulolematuse põhjus on Solmani sõnul see, et minister Signe Riisalo (RE) on andnud mõista, et ühe osa peretoetustest saab ellu viia alles kahe ja poole aasta pärast.