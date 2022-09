VIDEO | Solman: me ei kavatse taganeda perehüvitistest, oleme rahulolematud sotsiaalkaitseministriga

„Seal me oleme pisut rahulolematud sotsiaalkaitseministri tegevusega,“ sõnas riigihalduse minister Riina Solman (Isamaa). Rahulolematuse põhjus on Solmani sõnul see, et minister Signe Riisalo (RE) on andnud mõista, et ühe osa peretoetustest saab ellu viia alles kahe ja poole aasta pärast.

Solman tõi välja ka elektriturureformi kui Isamaa kindla nõudmise riigieelarves. Reform loob tema sõnul inimestes turvatunde, et nende elektriarved ei oleks laes.

„Meie jaoks on äärmiselt oluline, et õpetajate palk saaks tõstetud,“ rääkis Solman veel ühest Isamaa seisukohast. Ta lisas, et sama oluline on tõsta ka päästjate palka. Selles valitsuses kuulub haridusministri portfell Isamaa liikmele Tõnis Lukasele.

„Meie läheme (Vihulasse riigieelarve läbirääkimistele – M.E) heas usus, et on võimalik partneritega läbi rääkida,“ oli Solman eesseisvate läbirääkimiste suhtes optimistlik.

Kaitsevõimekuse välja arendamiseks on Isamaa valmis võtma riigikaitse laenu, ütles Solman.

Kust raha tuleb?

Solmani arvates ei peaks riigikaitse laenu häbenema. Ta usub, et on mõistlikke võimalusi murede lahendamiseks saab leida.

Solman märkis, et kärpekohti oleks samuti võimalik avalikus sektoris leida. Ta tõi näiteks välja ka seni kasutamata raha, mis jäänud üle erinevatest projektidest.