VIDEO | Läänemets: õpetajad ja päästjad ei saa olla need, kes maksavad kinni riigikaitse kulutused

„Meie eesmärk on, et palgad peavad tõusma õpetajatel, politseinikel, päästjatel, kultuurikorraldajatel,“ selgitas Läänemets sotside seisukohti riigieelarve läbirääkimistel.

Ta lisas, et kui riigikaitsekulutusi tõstetakse, siis ei ole õpetajad need, kes peaks üksi kinni maksma Putini sõda.

Läänemets rääkis, et valitsus teeb rohkem kui miljardi euro jagu investeeringuid riigikaitsesse. „Ja see raha tuleb täna nende inimeste palgatõusu arvelt.“ Ta märkis, et riigikaitse on kõigi ühine huvi ja seega peavad kõik sinna ühtlaselt panustama, mitte ainult õpetajad.