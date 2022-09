VIDEO | Kaja Kallas koalitsioonipartnerite ihatud palgarallist: ei, see ei ole realistlik

Sotsid ja Isamaa on avalikult viidanud, kui suur võiks nende meelest olla päästjate, politseinike ja õpetajate puhul palgatõus. Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) aga sõnab, et see pole realistlik. Ta arvab, et ennekõike peaks remontima maksusüsteemi ennast.