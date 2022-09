VIDEO | Riigikogus „idioot“ karjatanud Helme: kahju, et lugupeetud peaminister ennast selles sõnas ära tundis

Peaminister Kaja Kallas vastas keskerakondlase Tarmo Tamme küsimusele, kui riigikogu saalis kõlas Helle-Moonika Helme (EKRE) suust „idioot“. „Proua Helme, rahu,“ sõnas peaminister. „Ma ei tea, kas „idioodi“ karjumine siin saalis äkki ei ole sobilik?“ esitas ta küsimuse riigikogu esimehe Jüri Ratase suunas. „Meie kõnepruuk peab olema austav ja lugupidav,“ manitses Ratas seejärel saadikuid.



Juhtunut selgitas hiljem ka Helle-Moonika Helme. „Me kõvema häälega siin kolleeg Kert Kingoga arutasime. Tegelikult me arutasime Putini invasiooni Ukrainas ja ma ütlesin Putini kohta idioot,“ selgitas EKRE liige. „Mul on väga kahju, et lugupeetud peaminister luges seda enesekohaseks ja selles sõnas ennast ära tundis.“