Rootsi sotsist peaminister astus ametist tagasi. Riik teeb parempöörde

Täna õhtul pärast valimistel antud häälte korduslugemist oli selge, et ehkki Anderssoni juhitud sotsiaaldemokraadid on 30% toetusega endiselt populaarseim partei, jäävad neid toetanud jõud (Vasakpartei, rohelised ja tsentristid -toim) kokkuvõttes vähemusse.

Andersson kommenteeris ka parempopulistlike ja immigratsioonivastaste Rootsi demokraatide tõusmist suuruselt teiseks ​​parteiks. „Ma tean, et see paneb paljud rootslased muretsema. Et paljud on juba kogenud vihkamist ja ähvardusi,“ tõdes Andersson.