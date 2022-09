Reformierakonna, valimisliidu Pärnu Ühendab ja Isamaa esindajad kirjutasid täna alla koalitsioonilepingule. See kinnitas lõplikult, et Keskerakond on sealsete võimumängude käigus üle parda heidetud. Pärnu linnapea Romek Kosenkranius kirjeldab, et nemad oleks vanaviisi jätkanud, ent see polnud enam võimalik.