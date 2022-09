FOTO | Eesti ja Malta presidendi abikaasad külastasid SOS Lasteküla Juurus

„SOS Lasteküla patroonina oli mul hea meel näha, et kõik käegakatsutav ning õppimiseks ja arenguks vajalik on lastel olemas,“ rääkis Sirje Karis. „Peremaja mudel on ennast õigustanud, sest siin hoolitakse lastest ja armastatakse neid. Noore inimese kujunemine toimub täpselt sama moodi kui paljudes peredes bioloogiliste vanemate juures.“

Sirje Karis tõi siiski välja, et igaüks saab aidata kaasa noorte vaimse tervise parandamisele. „Ei ole vaja mitte ainult raha ja nõustajaid, kuigi ka neid võiks rohkem olla, vaja on rohkem hoolimist ja üksteise mõistmist. Selles suhtes tuleb tõdeda, et Malta ja Eesti on ka siin sama meelt,“ ütles Sirje Karis.

SOS Lasteküla Eesti Ühingu tegevjuht Margus Oro andis Miriam Vellale ja Sirje Karisele ülevaate organisatsiooni tegevustest. Pärast kohtumist Juuru SOS Lasteküla peremaja laste ja töötajatega istutasid Sirje Karis ja Miriam Vella maja ette õunapuu.

SOS Lasteküla on rahvusvaheline heategevusorganisatsioone, mis on Eestis tegutsenud alates 1992. aastast. Alates 1995. aastast on ametis oleva presidendi abikaasa SOS Lasteküla patroon. Patrooni rolli on varasemalt kandnud Helle Meri, Ingrid Rüütel, Evelin Ilves, Ieva Ilves ja viimastel aastatel Kristi Kallas. Sirje Karis on patroon alates tänavu maist.

Malta president George Vella abikaasaga on Eestis ametlikul visiidil seoses Eesti ja Malta diplomaatiliste suhete sõlmimise 30. aastapäevaga. Täna tutvusid presidentide abikaasad Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe tallihoones Eesti klaasitööstuse ajalugu tutvustava näitusega.