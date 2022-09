Taganevad Vene väed on osutunud üheks suurimaks „relvaabi“ andjaks Ukrainale

Ukraina relvajõud on enam kui nädala kestnud pealetungiga, mille käigus on tagasi võetud suurem osa Harkivi oblastist, enda valdusesse saanud üle 200 Vene sõjamasina, ütles üks Ukraina sõjaväeametnik ajakirjale Foreign Policy (FP). Sõjakaotusi jälgiv Oryx arvutas kokku, et visuaalselt on kinnitatud enam kui saja Vene tanki hõivamine viimase nädala jooksul.