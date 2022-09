Venemaa riigimeedia laveerib kaotuste tunnistamise ja Kremli vihast hoidumise vahel. „Ukrainat on täiesti võimatu võita“

Ukraina vägede läbimurre on Kirde-Ukrainas osutunud nõnda ulatuslikuks ja silmatorkavaks, et Venemaa meedia pole võimeline seda enam eirama, ehkki sõjakaotuste kajastamine võib tuua endaga kaasa Kremli viha. Peataolek on tekitanud Venemaa riigitelevisioonis skandaalseid olukordi.

Keisri, see tähendab veel poole aasta eest kõikvõimsaks peetud Vene relvajõudude alastiolek on lõpuks paljastumas ka tavalisele venelasele. Esimest korda poole aasta jooksul on riigimeedias hakatud tunnistama, et „sõjaline erioperatsioon“ ei lähe Venemaa jaoks plaanitult, ja on hakatud kahtlema võidu võimalikkuses. Siiani on Venemaa kolm riiklikku telekanalit – Pervõi Kanal, Rossija-1 ja NTV – püüdnud Ukraina edusamme eirata või ümber lükata.