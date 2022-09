Ekspressi peatoimetaja tasulisest sisust: lugeja on valmis sõltumatu ajakirjanduse eest maksma

„Miks on huvitavad lood kõik tasulised? Kunagi sai Delfit tervenisti tasuta lugeda, aga nüüd on ainult igapäevased uudised tasuta. Eksperthinnangud on kõik ainult tellijatele,“ kirjutas hiljuti üks igapäevane Delfi lugeja toimetusse.

Merili Nikkolo: me ei pea end painutama kellegi soovide järgi

Eesti Ekspressi peatoimetaja Merili Nikkolo selgitab: „Oma tööd saab hästi teha ja ühiskonda teenida meediamaja, mis majandab ennast ise ära. Siis suudame arendada sisu, maksta ajakirjanikele ja teistele toimetuste liikmetele head palka ning me ei pea end painutama kellegi soovide järgi. Kui oleme usaldusväärsed, teeme oma tööd hästi ja garanteerime sõltumatu ajakirjanduse, siis on digitellijad valmis meie sisu eest maksma.“

Delfi Meedia tegevjuhi Argo Virkebau sõnul on meedia ärimudel viimastel aastatel muutunud. „Meil on palju tugevaid ajalehti ja ajakirju, mis siiani inimestele koju kantakse, kuid oleme ausad – paberajakirjanduse hiilgeaeg on möödas. Vanasti olime sõltumatud tänu ajalehtede ja ajakirjade tellijatele ja kellelgi ei tekkinud küsimust, et kas tõesti pean ajalehe eest maksma. Tänapäeval on sama põhjalik ja sügavuti ettevalmistatud sisu ka internetis. Loomulikult see maksab.“

Suur osa sisu on siiski tasuta

Kuna eksperthinnangud ja eksklusiivsed intervjuud ongi huvitavamad, siis tundub paljudele mitte-tellijatele, et enamik sisust ongi tasuline, kuid see ei ole tegelikult tõsi. Kriitiline ja ühiskonnas oluline info on alati tasuta ning see moodustab kõige suurema osa meie iga päev avaldatud uudistest.

Valitsuse sammud, koroonainfo, olulised sündmused maailmas – sellised uudised on kõigile kättesaadavad praegu ja ka tulevikus. Delfist ei saa kunagi täiesti tasuline portaal, meie missioon demokraatiat teenida ei luba seda.

Lugemisväärt lugu ei sünni üleöö