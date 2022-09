Kuidas koguda oma unistuste jaoks raha just nii, nagu Sulle sobib

Niisama raha kogumine… Tundub mõttetu? Küllap paljud esialgu nõustuksid. Kuid mõtle suurelt: millest Sa unistad, kuhu sooviksid reisida, mida sooviksid teha pärast kooli lõpetamist, millised on Sinu eesmärgid? Eesmärgiks võib olla mõne väärtuslikuma asja soetamine, mis otseselt ei kuulu su vajaduste, küll aga soovide hulka. Aga eesmärk võib olla ka midagi kaugemat, näiteks minna pärast gümnaasiumi lõppu pikemale reisile. Mõlemal juhul on eesmärgi täitmiseks tarvis raha. Kui eesmärk on sõnastatud, saab edasi mõelda, kuidas samm-sammult selleni jõuda. Ole eesmärki sõnastades väga konkreetne: mille jaoks ma raha kogun?

Kui eesmärgi sisu selge, on aeg asuda plaani koostama. Kui palju on tarvis koguda? Ja kui kaua? Nüüd hinda oma harjumusi ja hoiakuid, et leida sobiv kogumistaktika.

Teeme õige väikese testi. Saad kätte oma palga või taskuraha. Mis on Su esimene mõte?

Nägin just täna head pakkumist – uusi kõrvaklappe oleks väga vaja! Panen kohe 10% rahast kõrvale. Läheks õige sõpradega kinno ja välja sööma!

Kui valisid esimese variandi, siis tundub, et kui näed midagi põnevat ja soodsat, lähed ehk emotsiooniga kaasa. Kas raha kogumine kipub Sul pahatihti tagaplaanile jääma? Sulle võib abiks olla see, kui muudad kogumise automaatseks. Siis läheb vajalik summa kohe kuu alguses Sinu kontolt eraldi kogumiskontole ning Sa ei peagi sellele rohkem mõtlema. Juhul kui kõrvaklappe on tõesti vaja ja need mahuvad Su eelarvesse, siis sooduspakkumise ajal on kindlasti neid mõistlikum soetada kui muul ajal.

Kui valisid teise variandi, siis on põhjust kiita Su meelekindlust ja enesedistsipliini! On hea valik panna vajalik summa kohe alguses kõrvale, et vältida olukorda, kus kuu lõpuks on summa väikeste ostude peale lihtsalt ära sulanud. Jätka samas vaimus!