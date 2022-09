Kuidas sõbraga arvet jagada nii, et pärast poleks piinlik raha tagasi küsida

Aeg-ajalt jääb kellegi panus ikka puudu, sageli seetõttu, et üks pool unustab maksta, teine jällegi küsida. Või siis on küsijal juba mõne aja pärast nii piinlik kokkulepitud 5 eurot taga ajada, et ta pigem loobub sellest… Kui aga ühiseid arvetasumisi tuleb ette sageli, siis võib unustajatel raha küsimine üsna tüütuks muutuda, hakata mõjutama ka korraldaja rahakotti ning pole võimatu, et ühised ettevõtmised vajuvad soiku. Mida siis teha? Siin on meie soovitused.

Leppige enne kokku

Enne iga ühist ettevõtmist veenduge, et kõik osalejad on samal lainel ja plaaniga nõus. Kokkuleppeid tasub alati teha enne raha kulutamist, broneeringu tegemist vms, sest hiljem on erimeelsused kergemad tekkima. Püüdke ka meeles pidada, et muidu üksmeelses seltskonnas võib rahasse suhtumine olla väga erinev. Asi, mis ühe jaoks on kallis, pole teise jaoks kuigi kulukas; mis ühe jaoks on hea diil, võib teise jaoks olla mõttetu raha raiskamine. On ju teada juhtumeid, kus koolilõpureisi või suuremat pidu plaaniv sõpruskond läheb raha kulutamise teemal lootusetult tülli, sest tähtsaks peetakse erinevaid asju. Kindlasti ei ole vaja, et Sinu sõpruskonnaga sama juhtuks. Võib-olla on täiesti okei, kui kellegi jaoks on ühiselt plaanitav kulutus liiga suur või ebavajalik? Tingimata ei tasu kedagi oma seltskonnast välja arvata selle tõttu, kui nad ei taha alati raha välja käia, vaid valida vahel ka väiksema eelarvega või koguni tasuta tegevusi, et kõik sõbrad saaksid muretult seltskonna ettevõtmistes osaleda.