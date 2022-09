Reuters: Putin lükkas sõja alguses oma abi Kozaki pakutud kokkuleppe Ukrainaga tagasi

Putin oli enne sõda korduvalt öelnud, et NATO ja selle infrastruktuur roomavad Ida-Euroopa uute liikmete vastuvõtmise kaudu Venemaa piiridele lähemale ja et allianss valmistub nüüd ka Ukrainat oma orbiidile tooma. Putin ütles avalikult, et see kujutab endast Venemaale eksistentsiaalset ohtu.

Vaatamata sellele, et ta alguses toetas läbirääkimisi, ütles Putin pärast seda, kui Kozak oli oma kokkulepet esitlenud, et viimase saavutatud järeleandmised ei ole piisavad ja et ta on laiendanud oma eesmärke, mis hõlmavad nüüd osa Ukraina territooriumi annekteerimist, teatasid allikad. Seega heideti see kokkulepe kõrvale.