Olud on Ukrainas Roni sõnul hoopis muud kui see, mida Soomes arvatakse. Ta peab avalikku kuvandit Ukraina relvajõududest ja võõrvõitlejatest romantiseerituks, vahendab Yle Uutiset.

Roni esineb artiklis väljamõeldud nime all tema enda ja relvavendade kaitsmiseks. Tema isik on aga Ylele teada ning tema juttu on kontrollitud fotode, dokumentide ja veel kolme Soome vabatahtliku intervjueerimise või muude andmete kaudu.