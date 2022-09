Norstati sõnul oli küsitluse suurimaks grupiks Reformierakonna toetajad (32,1%) ning sellisel juhul on veamäär +/–1,45%. Teiste erakondade reitingute puhul on veamäär väiksem, näiteks SDE puhul on see +/–0,84%. See tähendab, et vaatamata pigem väikestele muutustele võrreldes eelneva perioodiga on enamike parteide muutused siiski suuremad kui veamäärad, välja arvatud Isamaa puhul, kelle reiting muutus vaid 0,4% ning ehk ka Eesti 200 puhul, kelle reiting muutus 0,8%.