VIDEO ja BLOGI | Ursula von der Leyen olukorrast EL-is: oleksime pidanud kuulama neid rahvaid, kes Putinit tunnevad

Von der Leyen rõhutas, et Euroopa oleks pidanud juba varem kuulama rahvaid, kes Venemaa presidenti Vladimir Putinit tunnevad. Ta tõi näiteks Balti riigid, kes on juba aastaid töötanud selle nimel, et majanduslikku sõltuvust Venemaast miinimumini viia.